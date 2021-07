Vico Equense, chiude “Le Ancore”: staff senza lavoro nel pieno dell’estate

Chiude “Le Ancore restaurant & lounge bar”, il locale di Vico Equense che animava le serate dei più giovani o di chiunque volesse sorseggiare un cocktail il riva al mare. La notizia si apprende da Vico Equense Online.

Spiacevole notizia per lo staff, che si ritrova nel bel mezzo dell’estate senza un lavoro e senza la certezza che si possa ritornare ai ritmi d’un tempo anche nelle stagioni più fredde. Non conosciamo le cause che hanno portato i titolari ad abbandonare uno dei locali più frequentati di marina d’Aequa.

Tuttavia, non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di una chiusura temporanea, nella speranza che il futuro abbia in serbo qualcosa di importante per questo locale.