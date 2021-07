Vico Equense, annullata la tappa in Costiera del Vespucci.

L’Amerigo Vespucci non sarà nelle acque di Vico Equense in occasione dell’inaugurazione dell’ancora simbolo delle marinerie a Marina d’Aequa.

Annullata la tappa in costiera dello storico veliero, che era atteso in rada nello specchio marino antistante Vico dopo aver mostrato la sua maestosa bellezza nel porto di Napoli tra il 22 e il 24 luglio.

A comunicarlo è il Comune di Vico Equense, con una nota in cui si spiega che “per ragioni sopraggiunte all’ultimo minuto, che non dipendono dall’Amministrazione comunale di Vico Equense, la Marina Militare ha annullato tutte le tappe annunciate della nave Amerigo Vespucci, compresa quella in programma per domani alla marina d’Aequa”.

Domani, domenica 25 luglio 2021, alle ore 18, nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, infatti si svolgerà la cerimonia di apposizione dell’ancora emblema delle marinerie.

Dopo i saluti del sindaco Andrea Buonocore e delle più alte cariche della Marina Militare, ci si sposterà a villetta Paradiso, dove l’amministrazione comunale in collaborazione con la locale sezione della Lega Navale Italiana scoprirà un’ancora dismessa adibita a uso monumentale, per onorare la marineria civile e militare.

L’ancora tipo Hall a base quadra del 1940, del peso di 5 tonnellate, è stata ceduta a titolo gratuito dal Comando Stazione Navale La Spezia.

