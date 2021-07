Vico Equense. Alta onoreficenza conferita al prof Salvatore Ferraro

Su proposta del Presidente del Consiglio Ministro Draghi, è stata conferita al Professor Salvatore Ferraro l’Alta Onorificenza della Repubblica Italiana.

Il Senatore Raffaele Lauro ha commentato: Riconoscimento meritatissimo.Ne sono felice per il mondo della cultura , per salatore e per Vico Equense.

L’Ufficio del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, ha comunicato , ufficialmente al Senatore Raffaele Lauro, relatore appassionato della sconfinata biografia culturale del professor Salvatore Ferraro, che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , Mario Draghi,gli è stata conferita con D.P.R. del 2 giugno 2021, l’onorificenza di ” Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Lauro: Formulo le mie più vive e fervide congratulazioni a Salvatore e alla sua famiglia, per questo alto riconoscimento della nostra Repubblica. Meritatissimo, anche se tardivo.Orgoglioso di esserne stato il relatore proponente , per i merito straordinari di uno degli esponenti più alti della nostra cultura e della nostra terra sorrentina , come docente, accademico, ricercatore , scrittore e raffinato bibliofilo. Gli auguro una lunga vita, serena, lucida e sempre impegnata , al servizio dei valori di Vico Equense e della Penisola Sorrentina.