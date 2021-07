Valzer di dirigenti a Ravello: il terzo in sette mesi

Nominato il terzo responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale negli ultimi sette mesi. Accade a Ravello, dove, per ricoprire il ruolo, è stato scelto Alfonso Tortora . Istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato presso il Comune di Nocera Superiore, presterà servizio a Palazzo Tolla per dodici ore settimanali.

Una importante novità per quanto concerne la gestione finanziaria dell’Ente della Città della Musica. Laureato all’Università di Salerno in Economia Aziendale e con importanti attestazioni in Master Tributario e Finanza Agevolata, ha al suo attivo incarichi come Revisore dei Conti in diversi comuni. Vanta esperienze professionali sia in enti pubblici che presso Aziende Private.

«Si è da subito contraddistinto per le sue qualità professionali godendo dell’apprezzamento dell’intera macchina amministrativa e politica comunale», fanno sapere dal Comune di Ravello. Un nuovo e ulteriore incarico di grande prestigio per Tortora che si troverà a lavorare in uno degli enti comunali più importanti della Costiera Amalfitana. La Città della musica, infatti, è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo che ogni anno la trasformano per i mesi estivi nel cuore pulsante dell’economia locale. Eppure è il terzo cambio per il Servizio finanziario, tributi e personale negli ultimi sette mesi. Lo scorso novembre il ruolo era stato ricoperto da Laura Giusto , sostituita, a marzo, da Clementina Bovi . La nomina di Tortora si aggiunge a quella di pochi mesi fa per il segretario comunale Maria Senatore e fa parte del piano di riorganizzazione degli Uffici Pubblici del Comune di Ravello ad opera dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Martino , duramente provati dal Covid.