Valentina Ferragni a Positano: si diverte in barca tra Capri e Costiera Amalfitana

Valentina Ferragni, nota influencer, nonchè sorella minore della più nota Chiara Ferragni, avvistata tra Capri e a Positano, perla della Costiera Amalfitana.

instagram story Claudia D’Urso

Valentina, fondatrice e responsabile del “Valentina Ferragni Studio“, è nota per essere una delle promesse del lifestyle odierno, grazie alle sue creazioni alla moda ed eleganti. Dopo essere stata vittima di body shaming sui social, adesso festeggia felice la nascita della nipote Vittoria, figlia della sorella Chiara e Fedez.

Il suo stile romantico e chic va di pari passo con le sue passioni per la moda, il beauty e i viaggi.

Partecipa ad eventi e fashion shows condividendo la sua esperienza attraverso Instagram, posts o stories e attualmente l’influencer vanta più di 3,9 milioni di follower.

Proprio da recenti storie Instagram, sembra che la nota Valentina Ferragni, stia trascorrendo le sue giornate estive nella splendida isola di Capri, alloggiando al “Grand Hotel Quisisana” e vivendo momenti spensierati davanti al buon cibo offerto dal noto ristorante caprese “Aurora”.

La Ferragni inoltre, in queste giornate particolarmente roventi, ama godersi il mare e i meravigliosi paesaggi della Costiera Amalfitana a bordo di tour guidati dalla positanoboats_tour.

Sembra dunque che la nostra Costiera, sia una delle mete più gettonate, non solo dai turisti stranieri, ma ormai anche da molti vip e diversi influencer, che ogni anno la prediligono come meta per weekend o addirittura come destinazione dove poter trascorrere all’insegna della bellezza e della spensieratezza le loro vacanze.