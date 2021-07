Valentina Ferragni a Positano: oggi da Delikatessen. Prosegue la tappa di Valentina Ferragni, nota influencer, nonché sorella minore della più nota Chiara Ferragni, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, oggi avvistata da Delikatessen.

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara. Da febbraio 2016 è ufficialmente entrata a far parte della TBS Crew Family. Il suo stile romantico e chic va di pari passo con le sue passioni per la moda, il beauty e i viaggi. Valentina collabora con tantissimi brand che rispecchiano il suo stile giovane, cosmopolita e romantico. Partecipa ad eventi e fashion shows condividendo la sua esperienza con i suoi followers attraverso Instagram posts o stories. Valentina lavora con brand beauty quali Dior, Estee Lauder e Foreo dal lontano 2015. Queste collaborazioni consistono non soltanto nella promozione del brand e dei prodotti stessi, ma anche nell’appearance agli eventi, store opening e pop up corners. Una delle passioni di Valentina è sicuramente viaggiare. Solo negli ultimi mesi ha visitato Spagna, Perù, Los Angeles, NYC, Parigi, Londra , Venezia e Giappone. Durante le sue esperienze di viaggio, Valentina condivide i momenti memorabili dei suoi viaggi sul suo profilo Instagram.