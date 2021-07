Usura a Cava de’ Tirreni, Ferrara va agli arresti domiciliari. Ce ne parla Salvatore Di Napoli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Concessi gli arresti domiciliari a Gennaro Ferrara , il 51enne imprenditore metelliano arrestato il 2 luglio scorso per estorsione, usura e trasferimento di valori ad alcuni suoi familiari. Il tribunale del Riesame ha ridimensionato la misura cautelare che aveva disposto il carcere per Ferrara. Al momento non sono note le motivazioni dei “giudici del tribunale della libertà”. Nei prossimi giorni si conoscerà la decisione sull’altra parte del ricorso presentato dall’avvocato Teresa Sorrentino , difensore dell’indagato cavese, riguardate le misure cautelari reali, i sequestri di beni, denaro e quote societarie intestate fittiziamente a terzi ma di fatto di Ferrara. Un risultato non scontato, attese le gravi motivazioni che avevano portato il gip del tribunale di Salerno, su richiesta della direzione distrettuale antimafia e indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo salernitano, a disporre la custodia in carcere per il 51enne imprenditore.

La decisione. Le motivazioni diranno se sono state considerate le esigenze cautelari sufficientemente tutelate agli arresti domiciliari o ci sia stato un quadro meno grave delle impianto accusatorio. Di mezzo c’è pure l’aggravante di aver agito con il metodo mafioso (essendosi avvalso della fama criminale di vicino al clan Bisogno), nei confronti della vittima di un’estorsione. Per comprendere la tenuta delle ipotesi d’accusa sarà importante anche conoscere la decisione sul ricorso della difesa avverso i beni sequestrati a Ferrara. I carabinieri, infatti, lo stesso giorno dell’arresto dell’indagato, notificarono il sequestro di ben 90.500 euro in contanti, del bar-pasticceria- tabacchi annesso al distributore ‘Ip’, delle quote societarie della ‘Tm distributori sas’ e di ‘Peccati di gola sas’ che sarebbero stati oggetto di intestazioni fittizie a familiari dell’indagato. Gennaro Ferrara, davanti al gip di Salerno, aveva respinto le accuse.