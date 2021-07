Elegante e sobria serata presso il giardino storico di casa D’Esposito, grazie alla grande ospitalità della sig.ra Amhara, per la presentazione del libro del preside emerito Lucio Scibilia, Storia di fede e di Fortuna , di cui su queste pagine ci siamo occupati in altro articolo. Occasione d’incontro anche con buona parte dei soci, dopo un lungo periodo di emergenza sanitari. La presenza del Sindaco Vincenzo Iaccarino e del Presidente dell’ Unitre , Vincenzo Esposito, ha dato motivo di conversazione su problematiche logistiche funzionali per le molteplici attività che svolge l’Università delle tre età. Il Sindaco ha manifestato ancora una volta la sua propensione alla cultura e al modo di gestirla del sodalizio, un gruppo coeso e non chiuso , aperto a tutti e per tutti.A cui a lavori ultimati presso la biblioteca, saranno assegnati i locali per le attività. Vincenzo Esposito ha accolto e ascoltato le nostre problematiche, porgendo il suo supporto. Ma il protagonista della serata , Lucio Scibilia, ha tenuto banco con racconti e storie, autobiografiche e sociali, incuriosendo e dilettando gli ascoltatori, alcune già note, altre inedite, ma tutte inserite in un piano organico e cronologicamente scorrevole. La presentazione è stata svolta dall’autore precedentemente incontrato al Pizzo, Franco Gargiulo, che si è riconosciuto in quel modo di scrivere poggiato su riferimenti storici e sociali, arricchiti di aneddoti e curiosità. Il brindisi finale e la firma della copie hanno chiuso la serata, non senza qualche leccornia, offerta dalle signore e dal preside stesso.

