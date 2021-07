Un inizio col botto per il torneo dei rioni di Meta

Un inizio col botto per questo torneo dei rioni di Meta. Ieri infatti tra sorprese e nuovi talenti, in campo ha avuto il via la competizione di calcio a sette più attesa di sempre che ha visto sfidarsi le squadre Casale vs Angelo Cosenza e Mariano Ruggiero vs Salvatore. Casale 4 – Angelo Cosenza 0

Un primo match che ha senz’altro stupito, pieno di sorprese che ha visto il Rione Casale trionfare grazie ad un Antonino Sposito scatenato. Casale che oltretutto batte gli attuali detentori del trofeo.Dall’altro lato infatti c’è una Angelo Cosenza che forse ancora non ha trovato la squadra con la sintonia giusta, tutti gli occhi sono puntati sulle capacità di fare gruppo di Carlo Amato. Mariano ruggiero 6 – Salvatore 2. Il secondo match ha visto due squadre davvero agguerrite e con tanta voglia di vincere. Per Mariano Ruggiero c’è un Raffaele Volpe che attacca e difende, presente a tutto campo. Via del Salvatore invece ci prova più volte con Stefano Volpe e con le incursioni di Borriello, ma la difesa di Mariano Ruggiero tiene bene.