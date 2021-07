“Ultimo Strip” di e con Rossella Pugliese al Campania Teatro Festival

Napoli – Stasera, 4 luglio, al Campania Teatro Festival presso il Giardino paesaggistico di Porta Miano del Bosco di Capodimonte alle ore 22:30 andrà in scena “Ultimo strip” spettacolo inserito nel programma “Osservatorio”. Rossella Pugliese, attrice di teatro e di cinema, ha un curriculum degno di nota, molto legata alla sua Calabria, nel 2017, ha scritto e interpretato un omaggio alle sue origini: Rusina, toccante storia di sua nonna; una commedia amara in cui l’autrice sembra quasi “ricamare” preghiere, canti di paese, sospiri accorati e ricordi indelebili. Uno spettacolo portato in scena in tutt’Italia dal Brancaccino di Roma al Napoli Teatro Festival, testo teatrale che le ha fatto vincere numerosi premi. Ma Rossella Pugliese non è solo teatro, nella sua carriera ha spaziato tra cinema e televisione, da “Che strano chiamarsi Federico” di Ettore Scola all’acclamata serie tv I bastardi di Pizzofalcone tratta dai best seller di Maurizio De Giovanni. Nella piece “Ultimo Strip”, una spogliarellista si racconta e se all’inizio potrà apparire spavalda e leggera, quando invece il suo racconto entra nella sfera dei sentimenti, le sue certezze crollano e scopre la trappola nella quale è caduta che la potrebbe portare ad una lenta ma inesorabile autodistruzione. La donna riconosce nella lussuria e nel vizio alcuni dei motivi che l’hanno resa una persona che non sa comprendere più l’amore, apprezzare i sentimenti più genuini. “Amare o essere amata, non fa differenza, lei non se ne accorge, lei non c’è, lei non esiste. Il suo ultimo strip è in realtà il suo primo tentativo di salvataggio”.