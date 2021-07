Ufficiale, Walter Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia comunica che Walter Alfredo Novellino è il nuovo tecnico della prima squadra. Il Mister, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953, ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, tra le altre. Il suo staff sarà composto da Eduardo Imbimbo (vice allenatore), Pietro La Porta (preparatore atletico), Fulvio Flavoni (preparatore dei portieri) e Giorgio Lucenti (collaboratore tecnico). Per Pietro La Porta si tratta di un gradito ritorno a Castellammare in quanto era stato già dipendente della società delle Vespe quando in panchina c’era Massimo Rastelli.