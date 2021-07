U.Di.Con. Salerno: inziative previste in provincia per l’estate 2021

Salerno: Un’estate ricca di appuntamenti quella che si prospetta per l’U.Di.Con. in provincia di Salerno.

Ritorna l’iniziativa #SOSAMARE sul litorale salernitano, in particolare venerdì 9 luglio presso il Lido Villaggio Turistico in Via Leucosia n. 2, dalle 10.00 alle 15.00, e lunedì 26 luglio – in collaborazione con l’Associazione “Voglio un mondo pulito”, in zona Torrione (spazio adiacente la Chiesa S. Maria de Martires), dalle 09.30 alle 12.00, i volontari U.Di.Con. saranno presenti in spiaggia al fine di informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sul rispetto per l’ambiente anche a partire dalle nostre spiagge.

Ma le attività estive dell’U.Di.Con proseguono anche con l’organizzazione dell’#InformAperitivo, un nuovo format basato sulla digitalizzazione e realizzato nell’ambito di Digital Future, un progetto di promozione sociale ideato dalla nostra associazione in linea con quanto previsto dalla prima mission del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza basata sulla transizione digitale e che riguarda i temi della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nella provincia di Salerno gli #InformAperitivo si terranno a Nocera Inferiore (SA), il 24 luglio alle 18.00, presso la sede zonale U.Di.Con. in Via De Curtis n. 24; a Salerno presso il Lido Villaggio Turistico in Via

Leucosia n. 2, il 30 luglio, dalle 10.00 alle 15.00 e ad Acciaroli, presso il lido “La Rosa dei Venti” per il giorno 27 agosto dalle 16.00 alle 19.00.

Per rendere l’iniziativa accessibile a tutti, anche ai più giovani, l’U.Di.Con. ha organizzato un quiz ludico-didattico al quale si accede inquadrando un codice QR e in base alla correttezza delle risposte date verranno distribuiti dei gadget U.Di.Con. come premio. InformAperitivo sarà un momento di divertimento ma allo stesso tempo di formazione sul tema della digitalizzazione che soprattutto nell’ultimo anno si è rivelato fondamentale.