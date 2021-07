Turismo , il Ministro Garavaglia : Green pass per i grandi eventi, allarmismo un danno per l’economia

Sulla querelle politica attuale sull’utilità e sulle possibili applicazioni del ‘green-pass’, qualcuno lo vorrebbe obbligatorio anche nei ristoranti, interviene il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, attaverso una dichiarazione riportata dalla pagina social del Ministero del Turismo, di recente istituzione :

E’ inutile creare confusione intorno al green pass, gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il turismo e per l’economia nel suo complesso.

Basta allarmismi, il green pass ha senso solo per entrare in discoteca, allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico.