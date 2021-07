Tramonti, Salvatore Serio e Nicoletta Cerone si uniscono in matrimonio!

Oggi siamo noi a scrivere per lui, il collega Salvatore Serio – giornalista per La Città di Salerno e Amalfinotizie.it – si è unito in matrimonio a Nicoletta Cerone nella splendida cornice di Castelnuovo Cilento.

Salvatore ha esternato tutta la sua gioia come meglio sa fare, scrivendo. Ecco il post Facebook che parla del giorno più bello della sua vita:

Grazie a tutti coloro i quali hanno reso unica la nostra giornata speciale condividendola con noi o con un pensiero. È stato emozionante, divertente, faticoso e sicuramente il giorno più bello della nostra vita. Ora si apre un altro capitolo e non vediamo l’ora di poterlo scrivere a modo nostro. Grazie davvero a tutti, vi vogliamo bene.

Tanti auguri da Positanonews a Salvatore e Nicoletta!