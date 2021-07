Tramonti: ripristinata la guardia medica: la nuova sede nella frazione di Campinola.

Si avvisa la Cittadinanza che da stasera 16.07.2021 la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) disporrà di una nuova sede di servizio sita in Tramonti alla Fraz. Campinola in Via Chiunzi n. 19 (Ex scuola Comunale).

Durante i sopralluoghi, la precedente sede – i locali al pian terreno del plesso comunale – è stata ritenuta ottima dal punto di vista igienico-sanitario, ma non idonea ad ospitare il servizio di Continuità Assistenziale esclusivamente per motivi legati all’altezza dell’immobile, pertanto, si è provveduto a trasferire tutti gli arredi e i presidi sanitari nella nuova sede e a predisporre la regolare pulizia e sanificazione periodica (anti-Covid19) dei predetti locali

in modo da garantire fin da subito tale servizio ai cittadini.