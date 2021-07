Tramonti festeggia i 100 anni di Rosa Aiello

Festa a Tramonti per i 100 anni di Rosa Aiello. Un’altra centenaria a nel Polmone Verde della Costiera Amalfitana e non è di certo un caso: aria pura, cibo sano, abitudini salutari, condizioni favorevoli si finalizzano in una longevità insita ai cittadini della Divina Montiera. Rosa, che ha avuto due figli, ha vissuto nell’amore e nella dedizione per la famiglia.

A lei il sindaco Domenico Amatruda – insieme a una rappresentanza del consiglio comunale – ha portato una torta e un gradito fascio di fiori ma soprattutto un caloroso augurio da parte di tutta la cittadinanza.

La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per la signora Rosa Aiello.