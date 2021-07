Tramonti, dal 12 luglio in località Campinola senso unico alternato regolato da impianto semaforico

Tramonti, costiera amalfitana. Dal 12 al 20 luglio vige il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, nonché il divieto di transito a tutti gli autocarri di portata superiore a 100 quintali lungo la tratta stradale provinciale in località Campinola, all’altezza dell’ex chiosco (dal Km 7+000 al Km 7+100 ca), per la messa in sicurezza (costruzione di un muro).