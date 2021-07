Tragedia all’Università, ragazzo precipita e muore dalla Facoltà di Lettere e Filosofia

Uno studente è morto a seguito della caduta da uno dei piani superiori (non è chiaro se da una finestra o dai porticati) della Facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II di Napoli, in via Porta di Massa, traversa di corso Umberto che incrocia con via Mezzocannone, il cuore della cittadella universitaria federiciana in città. La vicenda, devastante, è avvenuta in un luogo solitamente popolato di studenti, docenti e operatori e ora sarà oggetto di indagine, affidata ai carabinieri che dovranno stabilire la dinamica dei fatti.

Il dramma si è verificato poco dopo le ore 11, in quel momento erano in corso delle sedute di laurea. Sul posto sono giunti subito i medici del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. . Il giovane aveva 25 anni, non sono state rese note le sue generalità.

Al momento la sequenza dei fatti non è chiara ed è dunque oggetto di approfondimento. Occorre stabilire se c’è stata volontarietà. Dunque se la morte è dovuta ad un suicidio o ad una tragica caduta, una perdita di equilibrio. Al momento le forze dell’ordine delegate per l’indagine stanno facendo i rilievi e ascoltando i presenti.