Tragedia a Praiano: donna deceduta in spiaggia dopo un malore. Questa mattina di domenica 11 luglio si è verificata una tragedia a Praiano, in Costiera Amalfitana, sulla spiaggia de La Gavitella. Intorno alle 10.30, infatti, una donna ha accusato un malore improvviso mentre era in mare ed è annegata.

Immediatamente sono arrivati l’elisoccorso e la barca della Marina, ma il tutto è stato inutile: la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta.

La donna aveva 62 anni, al momento è stato chiamato il medico legale per accertare le cause del decesso, un malore che la avrebbe fatta ingerire acqua.

Purtroppo non vi sono presidi di soccorso in spiaggia e neanche l’idroambulanza per il 118, cosa che abbiamo più volte sollecitato, l’ambulanza più vicina si trova a Positano alla Sponda, ma ci sono centinaia di scale per scendere a piedi alla Gavitella per cui diventa impossibile essere tempestivi.

Forse non si sarebbe salvata lo stesso, fatto sta che è intollerabile che non vi sia un soccorso organizzato dalla ASL di Salerno sulle spiagge e , se proprio è difficile, neanche l’idroambulanza, la Regione Campania fra tanti interventi dovrebbe prevedere obbligatoriamente per la Divina idroambulanza almeno da inizio estate.