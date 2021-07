Tragedia a Piano di Sorrento, deceduto un operaio per malore in Via Carlo Amalfi

Piano di Sorrento. Tragedia nella città della penisola sorrentina. Poco prima delle 14.00 di oggi, in Via Carlo Amalfi, nel palazzo adiacente la Casa di Riposo, un operaio intento a lavorare è stato colto da un improvviso malore ed è deceduto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della locale Stazione. Al momento non si conoscono altri particolari.

Ringraziamo Charly 57 (alias Peppe Coppola) per le foto