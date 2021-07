Tra gli yacht di oggi a Positano ecco Hanikon: 25 milioni di euro per jacuzzi e 6 camere

Positano ospita ogni giorno vip di ogni tipo, oltre a milionari e milardari da ogni punto del globo. I ricchi turisti ormeggiano nella città verticale su yacht da cifre da capogiro. L’ultima novità al molo di Positano è Hanikon, il colosso da 25 milioni di euro.

Hanikon può ospitare fino a 12 persone in 6 camere, tra cui una master suite, 2 cabine matrimoniali, 2 cabine doppie e 1 cabina convertibile. È anche in grado di trasportare fino a 12 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza di totale relax e lusso. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere caratterizzano tutto per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

Le impressionanti strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Hanikon lo rendono lo yacht charter ideale per socializzare e intrattenere con la famiglia e gli amici. Aria Condizionata, Connessione WiFi a bordo, Jacuzzi in coperta, Attrezzatura palestra/ginnastica, Stabilizzatori in navigazione, Stabilizzatori all’ancora. Sono solo alcuni degli accessori di questo mega yacht di lusso da circa 25 milioni di euro.