Torneo dei Rioni: donato un ventilatore polmonare alla CRI di Positano

Martedì 13 Luglio gli organizzatori del Torneo dei Rioni hanno consegnato un ventilatore polmonare alla CRI di Positano.

L’acquisto di tale macchinario è stato effettuato attraverso l’iniziativa “dona la tua Quota alla CRI di Positano. Come ben noto a causa dell’emergenza sanitario Covid-19 che ha comportato a novembre 2020 una serie di ulteriori chiusure e limitazioni, il Torneo dei Rioni che ormai era arrivato alla V edizione non si è potuto svolgere. Quando ad aprile si è ripreso con gli sport da contatto all’aperto ormai a stagione inoltrata si è deciso di saltare l’edizione e chiedere a tutti i partecipanti e agli Sponsor di voler aderire a questa lodevole iniziativa, ossia di devolvere la quota di partecipazione o la sponsorizzazione per l’acquisto di macchinari utili alle attività svolte dalla CRI.

Con la stretta collaborazione degli organizzatori del torneo, del Presiedente dimissionario Raffaele Di Leva ed i Medici si è deciso di acquistare con la cospicua somma raccolta un ventilatore polmonare.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli iscritti e tutti gli sponsor che hanno partecipato a tale iniziativa.

Ciò sta a testimoniare che il “torneo dei rioni” non è soltanto una semplice partita di calcetto, infatti gli organizzatori del Torneo hanno riferito al presidente Raffaele Di Leva, a Raffaele Iorio e al Dott. Cimmino, di voler continuare ad impegnarsi nei confronti delle CRI.