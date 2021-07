Tommaso Paradiso tra Nerano e costiera amalfitana: esibizione inedita di “Stanza singola” – VIDEO

From Costiera with Love “Stanza Singola” – commenta così, Tommaso Paradiso, il post in cui condivide un suo video in cui intona con tanto di chitarra le note di “Stanza Singola”, il singolo tanto apprezzato dai giovani e recentemente certificato doppio disco di platino.

Tommaso Paradiso ha scelto Marina del Cantone a Nerano e Praiano in costiera amalfitana per trascorrere alcuni giorni di relax e per festeggiare il gran successo raggiunto dal singolo con Franco 126.

Cos’è il disco di platino?

In base alle vendite e all’ascolto in streaming degli album e di alcune canzoni, e il raggiungimento di alcune soglie (che negli anni sono cambiate non poco) la FIMI assegna le varie certificazioni, che nelle settimane, ovviamente, si sommano.