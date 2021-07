Tommaso Paradiso e Federico Russo scelgono la costiera amalfitana: relax a Praiano

Tommaso Paradiso e Federico Russo hanno scatenato i loro fan della costa d’Amalfi e Sorrento. Con una tappa a Praiano, il cantautore e lo speaker di Radio Deejay hanno scelto alcuni tra i posti più incantevoli al mondo per rilassarsi prima di ricominciare la vita frenetica davanti ai microfoni.

Tommaso Paradiso, l’ex frontmann dei The Giornalisti

Tommaso è l’ex frontman dei The Giornalisti e autore per Giusy Ferreri, Nina Zilli, Luca Carboni, Noemi e molti altri. Dopo essersi iscritto alla Facoltà di Filosofia, ha sempre sognato una carriera nella musica e nella canzone. I primi due album con i The Giornalisti non ottengono il successo sperato, che però arriva nel 2014 con Fuoricampo, e con il primo singolo”Fine dell’estate” prima trasmesso da Radio DeeJay e poi dalle altre emittenti italiane.

Chi è Federico Russo?

Nel settembre 2001 debutta come speaker in un’emittente toscana: “Radio Sieve”. Nel 2003 approda a Radio Dimensione Suono, dove rimane nei successivi quattro anni. Nel gennaio 2007 entra a far parte del cast di Radio Deejay. Nel 2002 partecipa come concorrente e poi come inviato al programma di Italia 1 “Operazione trionfo”. Nel gennaio 2004 diventa uno dei volti di MTV, dove conduce diversi programmi, tra cui “TRL- Total Request Live”. Nel 2006 conduce su AXN, canale satellitare della Sony (di Sky Italia), lo show “Snaparazzi”. Nel 2014 presenta l’edizione italiana di The Voice, su Raidue.