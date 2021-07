Che tristezza da festa dello Sport a Olimpiadi della paura in Giappone . Salgono a 91 i casi di persone accreditate ai Giochi di Tokyo 2020 risultate positive al Covid-19. Altri quattro residenti del Villaggio Olimpico, tra cui due atleti, sono risultati positivi. Lo skateboarder olandese Candy Jacobs e il giocatore di ping-pong Pavel Sirucek della Repubblica Ceca sono risultati positivi e hanno dovuto lasciare il villaggio per entrare in un hotel di quarantena. Inoltre altri due membri del “personale interessato ai giochi”, una categoria che include allenatori e funzionari delle squadre che soggiornano nel villaggio, sono risultati positivi.