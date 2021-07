Terzo posto alla finali Nazionali per le ragazze del Metavolley

Le ragazze del Metavolley si sono classificate al terzo posto alle

finali Nazionali della Coppa Italia di Prima Divisione, vincendo 3 -2

nella finale per il terzo e quarto posto contro l’ASD Volley Life del Lazio. In semifinale le ragazze metesi avevano perso contro Asolo Volley del Veneto, dopo un

inizio promettente. La vittoria nella finalina è avvenuta in rimonta dopo che il Meta aveva perso i primi

due set, vincendo poi al tie break 15-11. Le finali Nazionali si sono svolte a Padova. L’allenatrice del Meta è Marilú Cilento, che si avvale della collaborazione costante

di Francesco Ambrosio.