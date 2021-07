Tentativo di truffa del pacco a Meta. Anche a Meta, in Penisola Sorrentina, questa mattina di martedì 13 luglio 2021, è stato messo in atto un tentativo di truffa del pacco. La modalità è sempre la stessa: una donna è stata chiamata da un malintenzionato che si è finta il nipote che vive in Belgio. L’ha informata che sarebbe presto arrivato un pacco che le aveva inviato. A rispondere è stata la figlia della signora, che ha intavolato una conversazione con il truffatore, il quale ha risposto in maniera molto credibile, ingannando anche lei. Infine, le hanno chiesto 2500 euro. A questo punto, la ragazza si è insospettita ed ha chiamato il vero numero del nipote, che non sapeva nulla del pacco. Il truffatore, infatti, aveva affermato che aveva telefonato con il numero del luogo in cui lavorava.