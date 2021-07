Teatro in vigna a Vietri sul mare “Voci dall’Inferno” ne Le Vigne del Raito

TRIBUTO ENO-TEATRALE A DANTE a Vietri sul Mare in Costiera amalfitana, dal paradiso della Costa d’ Amalfi all’ Inferno di Dante

Presso la cornice naturale dell’azienda vitivinicola Le Vigne di Raito di Vietri sul Mare, e frutto della collaborazione con e tra il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno e l’associazione culturale La Congrega Letteraria, giovedì 22 luglio è previsto un tributo eno-teatrale al Poeta: “VOCI DALL’INFERNO”, concerto dantesco per voci narranti e musica dal vivo.

Siamo al terzo appuntamento della serie di incontri estivi per celebrare lo storico connubio tra l’Arte drammatica e il Frutto della vite. Lo spettacolo, preceduto da una visita guidata attraverso i filari di viti di Aglianico e Piedirosso e succeduto da una degustazione guidata di vini DOC Costa d’Amalfi prodotti dall’azienda, darà voce alla “perduta gente” del “sacrato poema” ripercorrendone alcuni celeberrimi momenti. Voci narranti: Davide Curzio, Brunella Caputo, Caterina Micoloni; musiche dal vivo: Max Maffia; coreografie: Virna Prescenzo; immagini fotografiche: Cristina Santonicola.

Un percorso con voci narranti, come se fosse un coro, nella cantica più nota e più teatrale della Divina Commedia. Un viaggio di voce tra le voci, che a volte è una lenta passeggiata altre una corsa a perfidiato. Una strana e insolita corsa nel cuore dell’Inferno a cercare per poi salvare “diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira, voci alte e fioche”. Uno sfondo di originali immagini infernali sosterrà il racconto nel suo incedere pericoloso e affascinante verso la scoperta e la conoscenza de “lo ‘mperador del doloroso regno”. Un vento di salvezza finale trasformerà il buio in luce per sottolineare il fatto che c’è sempre un “pertugiò” da cui uscire a riveder le stelle.

L’azienda è sita in via S. Vito 9, Raito di Vietri sul Mare ( Salerno ), e, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione agli eventi è esclusivamente su prenotazione e a numero limitato. L’inizio della visita è alle ore 18:30; lo spettacolo è alle 19:30 circa; a seguire, degustazione vino biologico dell’azienda.

Per info, prenotazioni e prevendita, sono attivi i numeri:

Salerno: 334 768 6331,

Vietri sul Mare (solo WhatsApp): 347 907 4117.

Ideazione e realizzazione a cura di Virna Prescenzo, direttore artistico del Piccolo Teatro del Giullare; Brunella Caputo, regista, attrice e scrittrice; Patrizia Malanga e Alessia Oricchio, titolari de Le Vigne di Raito; Alfonso Vincenzo Mauro, interprete e traduttore, co-direttore de La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare, media partner della rassegna.