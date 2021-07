Tariffe GORI, Consiglio di Stato boccia gli aumenti, ma fra i comuni riccorenti non c’è la penisola sorrentina

I Comuni di Casalnuovo di Napoli, Scisciano, Angri, Roccapiemonte e Roccarainola, in rappresentanza della Rete dei Comuni per l’acqua pubblica, difesi dall’avvocato Francesco Miani, con la consulenza tecnico-economica dei professori Marcello d’Amato e Sergio Marotta, ottengono una vittoria clamorosa in Consiglio di Stato che, annullando le tariffe del quadriennio 2012 – 2015, mette in discussione l’intero andamento tariffario fino ai giorni nostri.

Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale EIC, snnuncia che sono necessari gli aumenti per non mettere a rischio equilibrio economico della GORI, che nel 2020 aveva però un utile netto di 23,5 milioni di euro, probabilmente perchè molti protestano per i cari bolletta che non vogliono pagare . I Comuni per il 51%; ACEA il 37,05% non bastano , forse De Luca e la Regione Campania decidono anche in chi deve gestire la GORI? Accuse di politicizzazione della GORI, con assunzioni e altre problematiche, sono state pubblicate da riviste nazionali, come il Fatto Quotidiano, ma questi costi ricadranno su di noi ?

L’annuncio della Rete civica dell’acqua pubblica, arriva alla vigilia di un’assemblea dei sindaci che ha all’ordine del giorno nuovi rincari. Scrivono i promotori del ricorsi: “Ridotti del 30% i rincari del periodo 2012 – 2015. Tariffe annullate e utenti rimborsati, il Consiglio di Stato dà ragione ai Comuni e ai comitati civici: con sentenza n. 5309/2021 ha annullato la delibera n. 104/2016 dell’ARERA, l’Autorità nazionale che ha l’ultima parola sulle tariffe idriche, riducendo del 30% gli aumenti tariffari già applicati dal 2012 al 2015 e ordinando il rinnovo dell’istruttoria con il coinvolgimento dei Comuni ricorrenti. I Comuni di Casalnuovo di Napoli, Scisciano, Angri, Roccapiemonte e Roccarainola, in rappresentanza della Rete dei Comuni per l’acqua pubblica, difesi dall’avvocato Francesco Miani, con la consulenza tecnico-economica dei professori Marcello d’Amato e Sergio Marotta, ottengono una vittoria clamorosa in Consiglio di Stato che, annullando le tariffe del quadriennio 2012 – 2015, mette in discussione l’intero andamento tariffario fino ai giorni nostri. Un successo che squarcia il velo di oscurità su tariffe che sono schizzate oltre ogni limite nell’ultimo periodo con aumenti di circa il 70%. Questa decisione pone le basi non solo per l’abbassamento immediato della tariffa ma apre la strada a scelte più forti sulla disastrosa gestione del servizio e sulla necessità di prendere velocemente la strada della ripubblicizzazione”. Per gli avvocati, che hanno seguito la vicenda, avrebbero diritto al rimborso anche i cittadini gestiti da Gori dei comuni non ricorrenti. E soprattutto la sentenza incide sulla decisione all’ordine del giorno di domani di stabilire nuovi aumenti sulle bollette dell’acqua dei prossimi anni. “La sentenza incide inevitabilmente anche sulle nuove tariffe del periodo 2020 – 2023 in approvazione da parte del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano, chiamato proprio domani a esprimersi sul nuovo piano tariffario dopo il rinvio della seduta deliberato all’unanimità con l’impegno a bloccare i rincari e approfondire la possibilità tecnica di ridurre le tariffe per renderle finalmente socialmente sostenibili”.