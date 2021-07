Sul traghetto per Positano scrittori e libri per un viaggio all’insegna della lettura

Salerno – L’Associazione Meridiani presenta la XVII edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle”, in programma dal 15 al 17 e dal al 22 al 24 luglio. La rassegna patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno, si svolgerà a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar con partenza alle ore 19,30 dalla Stazione Marittima in Piazza della Concordia di Salerno con direzione Positano e con rientro previsto a Salerno alle ore 21,30 circa.

Le serate vedranno la partecipazione degli attori Alessandro Incerto e Nunzia Schiavone, di Claudio e Diana, Ambasciatori della Posteggia napoletana nel mondo con il maestro Massimiliano Essolito al mandolino e del musicantautore Luca Pugliese. Prende il via oggi, giovedì 15 luglio, all’insegna dello sport con la presentazione del libro Interrompo dal San Paolo del giornalista di origini salernitane Pietro Nardiello, deceduto per il covid; preseguirà domani, venerdì 16 luglio con Gino Rivieccio, che presenterà il suo ultimo lavoro Siamo nati per soffriggere. Riflessioni ai fornelli. Concluderà il primo appuntamento sabato 17 luglio, l’attrice Maria Bolignano con Profumo comico di donna. Si ripartirà giovedì 22 luglio con l’ultimo lavoro degli attori Gigi & Ross e Oreste Ciccariello dal titolo Al posto giusto al momento giusto con la proiezione anche del cortometraggio ispirato al libro omonimo; venerdì 23 luglio sarà la volta del giornalista salernitano Gabriele Bojano con I favolosi 60. Troppo giovani per tirare i remi in barca, troppo vecchi per tirare la barca a remi. La manifestazione si concluderà sabato 24 luglio con la presentazione del libro Tutti matti per gli Esposito di Pino Imperatore nella foto in basso).

Nel corso delle serate, che saranno trasmesse in streaming sulle pagine facebook e instagram dell’Associazione Meridiani e presentate da Sonia Di Domenico, sarà possibile acquistare il libro ad un prezzo speciale con dedica dell’autore.

Ricordiamo che per salire a bordo dell’Acquarius è richiesta la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, all’indirizzo eMail: info@associazionemeridiani.com o tramite messaggio al numero dell’Associazione Meridiani +39 339.7686861 almeno 24 ore prima della data d’interesse riportando nella missiva: nome, cognome, numero di telefono (in caso di eMail) e numero dei partecipanti.