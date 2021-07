Suicidio a Napoli, 22enne si lancia nel vuoto dal reparto di Oncologia del Cardarelli

Napoli. Tragedia questa mattina all’Ospedale “Antonio Cardarelli”. Un ragazzo di Ponticelli di appena 22 anni si è gettato da una delle finestre del reparto di oncologia del padiglione Palermo dove sembra si trovasse ricoverato. Purtroppo il giovane è morto sul colpo e quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ora gli inquirenti indagheranno per far luce su quanto avvenuto e per cercare di comprendere le motivazioni alla base del gesto estremo che potrebbero essere legate a motivi di salute.