Sting oggi ad Amalfi, il cantante dei Police ha creato una Fondazione per aiutare ristoranti e bar Una fondazione per aiutare ristoranti e bar italiani colpiti duramente dall’emergenza Covid. A lanciare l’iniziativa è stato Sting insieme alla moglie Trudie Styler. LA EBF SOSTERRÀ L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ IN ITALIAIl cantante britannico ha annunciato su Instagram la nascita della Every Breath Foundation, al termine della gara ciclistica Win Race 2021. La corsa riservata a 20 ciclisti d’élite si è svolta tra San Marino e la storica tenuta toscana il Palagio a Figline in cui i due artisti trascorrono da anni lunghi soggiorni. Un percorso di ben 160 chilometri dal Titano al Valdarno, dove l’ex Police produce vino, miele e olio extravergine d’oliva, a cui hanno preso parte tra gli altri i campioni Moser e Cunego. “Questa corsa -ha spiegato la rockstar- è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation. EBF sosterrà l’industria dell’ospitalità – bar, locali e ristoranti – che hanno faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia“.