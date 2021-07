Sting ad Amalfi a bere un drink al Bar Francese “Uomo cordiale, ha apprezzato i nostri cocktail” . Il cantante dei police torna in Costiera amalfitana, anni dopo l’intenzione di acquistare una villa a Positano, ma esasperato dal traffico cambiò idea. Questa volta è venuto via mare

L’artista britannico è stato avvistato seduto ai tavolini del bar Francese ad Amalfi in compagnia di alcuni amici mentre sorseggiava un drink godendosi la bellezza della nostra piazza.

“Erano otto di loro – confermano al Bar Francese a Positanonews -, hanno bevuto vari cocktail, fra cui lemon spritz, davvero cordiali tutti e simpatici, li abbiamo lasciati in pace come tutti i nostri clienti, a godersi il tramonto”

La presenza di Sting ad Amalfi ha suscitato curiosità ed interesse tra chi lo ha riconosciuto e ha scattato una foto. L’ex membro dei Police ha scelto dunque la Costa d’Amalfi per una vacanza estiva da trascorrere all’insegna dell’amicizia e del relax.

Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold , Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.

