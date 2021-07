Stasera il Comandante Gennaro Arma a Villa Fondi

Piano di Sorrento – Stasera alle ore 20:30 presentazione del testo “La lezione più importante” di Gennaro Arma (Mondadori). In un periodo così mesto come quello che stiamo vivendo, con i fantasmi di possibili nuove chiusure all’orizzonte a causa delle varianti della Sars Cov 2, che continuano a imperversare, sarà un bene confrontarsi con chi ha saputo prendere al momento opportuno le giuste decisioni, in Italia come in Europa, infatti, di questi esempi abbiamo bisogno, vale a dire esempi di leader che sappiano tracciare la giusta rotta per uscire da questa drammatica situazione senza tentennamenti. Ricordiamo in breve i momenti salienti della vicenda che lega il nome del Comandante Arma alla vicenda della Diamond Princess di proprietà della Princess Cruises. Nei primi mesi del 2020 un focolaio di Covid-19 sarà scoperto sulla Diamond Princess comandata dal capitano Gennaro Arma, scattano i protocolli di sicurezza che portano al fermo della stessa nel porto di Yokohama e alla relativa messa in quarantena da parte delle autorità sanitarie giapponesi dal 4 febbraio al 1º marzo 2020, giorno in cui ne termina l’evacuazione. Il comandante Arma, dopo aver gestito la difficile situazione, sarà l’ultimo a sbarcare. Per il suo contegno e comportamento, il 5 marzo 2020, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella gli conferirà l’onorificenza di commendatore dell’OMRI (nella foto di copertina). L’incontro di questa sera sarà moderato dalle giornaliste Anna Gentile e Mariella Nica, ad allietare la serata che si terrà sulla terrazza della Villa ottocentesca appartenuta ai principi Fondi De Sangro, il soprano Tatiana Previati (nella foto in basso). La presentazione libraria rientra nel calendario estivo degli incontri culturali organizzati dal Comune di Piano di Sorrento, si ringraziano l’Assessore alla Cultura dott.ssa Carmela Cilento e il Sindaco dottor Vincenzo Iaccarino.

di Luigi De Rosa