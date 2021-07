SSC Napoli, Mister Spalletti “Voglio scugnizzi che scrivano la storia”

“Voglio scugnizzi che scrivano la storia” così mister Spalletti si è presentato ieri nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli.

“Noi qui abbiamo una possibilità di fare delle vittorie e dalle vittorie che faremo sapremo quanto possiamo scrivere il nostro nome nella storia della squadra. Mi piacerebbe una squadra sfacciata, di scugnizzi che credano nel proprio talento e lo mettano in pratica con qualsiasi avversario” afferma il mister e continua dicendo:

“Io mi impegnerò al massimo e farò impegnare tutti”- è questo il mio impegno con De Laurentiis con cui spero avremo un matrimonio lunghissimo, perché è una persona che ti dice in faccia le cose.

“A Napoli completo il tour dell’anima, ho allenato a Roma, a San Pietroburgo in città zar, a Milano città moda e industria e ora a Napoli, dove sono orgoglioso di venire, siederò sulla panchina del campo di Maradona, questa è la città di Diego e San Gennaro, dove calcio e miracoli sono la stessa cosa”. Un ottima impressione quella che lascia Luciano Spalletti alla società e ai tifosi che sperano in un futuro prospero e positivo, tanti commenti positivi sono infatti stati fatti sui social da parte di questi ultimi che sperano, visto l’ottimo organico della squadra, in un nuovo trofeo da affiggere in bacheca.