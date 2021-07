SOS al porto di Salerno: nave da crociera con positivo a bordo

Non solo: gli esami radiografici eseguiti a bordo lasciavano sospettare una polmonite interstiziale, tipica complicanza del coronavirus. Inoltre era risultata positiva a nuovo test antigenico. La donna, comunque, già era in isolamento così come disposto dal medico in servizio sulla nave e dal comandante. Viste le condizioni, i medici Usmaf hanno autorizzato lo sbarco a terra della paziente e il suo trasferimento al Covid Hospital di Scafati dove è stata ricoverata nel reparto di Pneumologia. La giovane non è intubata, ha una sufficiente saturazione e le sue condizioni sono stazionarie. I medici della sanità marittima hanno rintracciato e sottoposto i contatti diretti della 26enne indonesiana: sono nove persone dell’equipaggio che, sottoposte a tampone antigenico, sono risultate negative al coronavirus. I dirigenti dell’Usmaf hanno disposto la quarantena a bordo per i contatti della ragazza sotto la responsabilità del comandante.

Le prescrizioni. In serata, la Mein Schiff 4 ha ottenuto la “libera pratica”, il lasciapassare sanitario, ed ha lasciato il porto di Salerno per salpare alla volta di Civitavecchia dove attraccherà questa mattina. L’Usmaf di Salerno, che dipende dal Usmaf Sasn Campania e Sardegna, diretta dal medico Antonio Salzano, ha avviato una procedura che non si limita solo allo scalo salernitano. Ad ogni porto, infatti, i nove in isolamento devono essere sottoposti a tampone, così come altre persone che sarà necessario controllare. Già la sanità marittima di Civitavecchia è stata avvertita. Va anche detto che il comandante della nave e il medico di bordo si sono comportati in maniera responsabile e professionale e quindi non ci sono dubbi che attiveranno ogni azione necessaria per evitare la diffusione del contagio a bordo. Per l’Usmaf- Sasn Campania e Sardegna si è trattato di applicare le procedure che attiva solitamente in questi casi e che sta attuando anche per l’arrivo delle delegazioni il G20 a Napoli. Protocolli e procedure che sono applicate dai medici della sanità marittima per evitare che le malattie infettive si diffondano nel nostro Paese.

I dati. Ieri, intanto, l’Unità di Crisi ha comunicato 151 nuove positività in Campania su 2.298 tamponi molecolari esaminati. Sale ancora, dunque, l’indice di contagio ch’è pari al 6,57% rispetto al 3,52% del precedente report. Due i decessi accertati. Stabile il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (10), mentre sale quello dei posti occupati in degenza (da 175 a 181).