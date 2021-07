Sorteggio serie A: ecco il calendario del Napoli 2021/2022

Alle 18.30 di questo pomeriggio, il sorteggio della serie A per la nuova stagione 2021/2022 ha decretato il seguente calendario per gli azzurri di Spalletti. L’importante novità del calendario asimmetrico ha riservato non poche sorprese:

Calendario Serie A

GIRONE DI ANDATA

1° giornata (22 agosto 2021)

NAPOLI-Venezia

2° giornata (29 agosto 2021)

Genoa-NAPOLI

3° giornata (12 settembre 2021)

NAPOLI-Juventus

4° giornata (19 settembre 2021)

Udinese-NAPOLI

5° giornata (22 settembre 2021)

Sampdoria-NAPOLI

6° giornata (26 settembre 2021)

NAPOLI-Cagliari

7° giornata (3 ottobre 2021)

Fiorentina-NAPOLI

8° giornata (17 ottobre 2021)

NAPOLI-Torino

9° giornata (24 ottobre 2021)

Roma-NAPOLI

10° giornata (27 ottobre 2021)

NAPOLI-Bologna

11° giornata (31 ottobre 2021)

Salernitana-NAPOLI

12° giornata (7 novembre 2021)

NAPOLI-Verona

13° giornata (21 novembre 2021)

Inter-NAPOLI

14° giornata (28 novembre 2021)

NAPOLI-Lazio

15° giornata (1 dicembre 2021)

Sassuolo-NAPOLI

16° giornata (5 dicembre 2021)

NAPOLI-Atalanta

17° giornata (12 dicembre 2021)

NAPOLI-Empoli

18° giornata (19 dicembre 2021)

Milan-NAPOLI

19° giornata (22 dicembre 2021)

NAPOLI-Spezia

GIRONE DI RITORNO

20° giornata (6 gennaio 2022)

Juventus-NAPOLI

21° giornata (9 gennaio 2022)

NAPOLI-Sampdoria

22° giornata (16 gennaio 2022)

Bologna-NAPOLI

23° giornata (23 gennaio 2022)

NAPOLI-Salernitana

24° giornata (6 febbraio 2022)

Venezia-NAPOLI

25° giornata (13 febbraio 2022)

NAPOLI-Inter

26° giornata (20 febbraio 2022)

Cagliari-NAPOLI

27° giornata (27 febbraio 2022)

Lazio-NAPOLI

28° giornata (6 marzo 2022)

NAPOLI-Milan

29° giornata (13 marzo 2022)

Verona-NAPOLI

30° giornata (20 marzo 2022)

NAPOLI-Udinese

31° giornata (3 aprile 2021)

Atalanta-NAPOLI

32° giornata (10 aprile 2021)

NAPOLI-Fiorentina

33° giornata (17 aprile 2021)

NAPOLI-Roma

34° giornata (24 aprile 2021)

Empoli-NAPOLI

35° giornata (1 maggio 2021)

NAPOLI-Sassuolo

36° giornata (8 maggio 2021)

Torino-NAPOLI

37° giornata (15 maggio 2021)

NAPOLI-Genoa

38° giornata (22 maggio 2021)

Spezia-NAPOLI