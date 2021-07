Sorrento, travolta dalle acque di Puolo: donna si infortuna al braccio. Pronto soccorso efficiente

Spiacevole episodio a Sorrento. Torna il bel tempo dopo alcuni giorni grigi e si ripopolano le spiagge della penisola sorrentina.

Questa mattina, purtroppo, si è reso necessario l’intervento del 118 per una donna infortunatasi dopo esser stata travolta dalle onde a Marina di Puolo.

Sulle cause delle onde non sappiamo momto am momento, ma potrebbe esseee una imbarcazione o un aliscafo.

La donna infortunata è stata prontamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove l’efficientissimo team di medici e infermieri è intervenuto.

Sono tanti gli interventi al Pronto soccorso, la procedura si è velocizzata rispetto a prima. Accettazione, Tamponi, dieci minuti e si han i risultati, poi visita, anamisi e raggi.

I genitori, anche se vaccinati, devono farsi comunque im tampone se vogliono accompagnare i figli.

Vogliamo fare i complimenti al personale sanitario per il pronto soccorso efficiente.