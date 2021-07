Sorrento in festa per la vittoria dell’Italia contro la Spagna che permette agli azzurri la conquista della finale. In tanti, dopo il fischio di fine partita, si sono riversati per le strade della penisola sorrentina con bandiere e trombette da stadio ed hanno raggiunto il cuore pulsante di Sorrento, ovvero Piazza Tasso. Una festa attesa e sperata, ma sofferta fino all’ultimo rigore che ha decretato il grande trionfo dell’Italia.

Questa sera Sorrento si veste di verde, bianco e rosso in una serata che finalmente fa assaporare un sapore di libertà e normalità nel segno del tifo più bello e pulito. Ci auguriamo di poter vedere le stesse scene anche per la conquista della finale che porterebbe l’Italia al successo europeo.

di 5 Galleria fotografica Sorrento, festeggiamenti: gioia infinita per le strade per l'Italia in finale









Che sia una notte tricolore. Forza azzurri, prendiamoci anche la finale.