Sorrento, riaperta l’area verde a via Strettola San Vincenzo. Di Prisco: “Spazi all’aperto sono ricercati”

Con gioia riscontro che qualche giorno fa è stata riaperta al pubblico l’area verde comunale sita in Via Strettola San Vincenzo – ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, da cui è partita l’iniziativa per la riqualificazione dell’area.

Una piccola porzione di verde attrezzata con panchine e alcune giostrine per i bambini aperta alla libera fruizione. Ricordo quanto in consiglio comunale circa 4 anni fa presentai un emendamento al bilancio a firma congiunta mia e del Consigliere Comunale Elvira De Angelis per la riqualifica di detta area che in precedenza era utilizzata come deposito da parte del Comune.

Durante i lavori di bonifica fu ritrovato dal sottoscritto in quell’area anche l’antico stemma marmoreo della Città di Sorrento di cui da circa 30 anni se ne erano perse le tracce e che ora è stato ricollocato presso il Palazzo Comunale.

Riaprire questa area è una cosa importante per la nostra città specialmente in questo periodo legato al covid dove spazi all’aperto sono sempre più ricercati!