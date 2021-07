Sorrento, Piazza Veniero tra biciclette che sfrecciano e pallonate. L’esasperazione dei residenti

Sorrento. Piazza Veniero, nel cuore della città del Tasso, da luogo dove potersi rilassare e divenuta un punto pericoloso a causa delle numerose biciclette che sfrecciano anche a velocità sostenuta costituendo un rischio per l’incolumità dei pedoni. A questo si aggiungono poi i gruppi di ragazzi che si riuniscono per giocare a pallone senza rispettare le più comuni regole di educazione e prudenza e spesso le persone che si trovano a sostare in piazza o a transitarvi vengono colpite da pallonate. I residenti sono ormai esasperati da questa situazione e chiedono con forza il rispetto del regolamento di Polizia Urbana che vieta qualunque attività sportiva su suolo pubblico.