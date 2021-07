Sorrento, oggi al Campo Italia si è svolta la partita della legalità. Le parole del sindaco Massimo Coppola

Sorrento. Oggi, lunedì 19 luglio, a partire dalle ore 19.00, allo Stadio Comunale “Italia” si è svolto il torneo intitolato “Una partita per la Legalità”, patrocinato dal Comune di Sorrento.

Allo stadio era presente anche Massimo Coppola, sindaco della città Del Tasso, che commentato l’evento di questa sera con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Al Campo Italia per la partita della legalità in cui si sono sfidati Polizia, Carabinieri, Magistrati, Avvocati e il Sorrento calcio. Un evento che testimonia ancora una volta come lo sport è veicolo di messaggi positivi, messaggi di legalità e giustizia che oggi, nel giorno dell’anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, assumono ancora più valore!».