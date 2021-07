Sorrento, morto a 35 anni, il dolore di Rosario Fiorentino e Carla Agrillo

Il post di Rosario Fiorentino ha visto tanti commenti

“Un ragazzo di circa 35 anni ci lascia . La vita stroncata . Sorrento oltre ad essere triste deve reagire a chi semina morte.”

Fra questi Carla Agrillo

Sono profondamente addolorata. Nella nostra città non dovrebbero mai succedere queste cose.Mi dispiace, ma viviamo ancora col dire, ma io non sapevo nulla,quanto poi nella maggior parte dei casi si sa tutto e non si fa niente.Se una persona è in difficoltà la si emargina invece di aiutarla.Mentalita’ obsoleta! Penso e credo che sia già troppo tardi quello di accorciarci le maniche tutti quanti e vedere il da farsi. Servono investimenti nel sociale di una certa importanza,non c’è più tempo da perdere! Scusatemi la franchezza, ma io sono così!