Sorrento/Massa Lubrense: arriva il giga yacht Nord, appena varato a Lurssen in Germania. Continua la sfilata di grandi yacht tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia.

Questa volta è toccato alle acque tra Sorrento e Massa Lubrense ospitare il giga yacht Nord, appena varato a Lurssen, in Germania. Soltanto il 19 febbraio scorso, infatti, ha lasciato il cantiere per le sue prime miglia di navigazione.

Nord, il cui progetto originario si chiamava Opus, è una nave lunga 142 metri, la cui costruzione è appena terminata nel cantiere Lürssen. Il design esterno è di Nuvolari Lenard, che ha curato anche gli interni. A bordo possono pernottare fino a 36 ospiti, in 20 cabine.

La sua prua ricorda quella di una portaerei. Infatti sul ponte principale troviamo una delle due piste di atterraggio per l’elicottero. La seconda, completata da un hangar retrattile per il velivolo, si trova a centro nave. Lo yacht è composto da 5 ponti e riserva la zona di poppa alla piscina e al beach club.