Sorrento, Marco Fiorentino confermato incandidabile a Torre, ora si aspetta il TAR che potrebbe annullare elezioni. Le voci di questa mattina dall’aula di giustizia del Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio di Marco Fiorentino fanno andare in fibrillazione il mondo politico della Penisola Sorrentina. A Torre Annunziata il Tribunale ha confermato l’incandidibilità di Marco Fiorentino a settembre il TAR di Napoli potrebbe anche annullare le elezioni, una delle ipotesi in campo che dovranno vagliare i giudici del Tribunale Amministrativo della Regione Campania.

Dunque i ricorrenti avevano ragione sul fatto che le elezioni presentavano l’irregolarità di Marco Fiorentino , che non si sarebbe potuto candidare, sulle conseguenze connesse a questa decisione del Tribunale e l’annullamento possibile delle elezioni bisognerà aspettare per settembre . Una delle ipotesi in campo potrebbe essere quella anche della rinuncia al ricorso dei ricorrenti , il sindaco Massimo Coppola con Pinto hanno incontrato il dottor Morelli e bisognerà vedere se verranno accettate le condizioni messe in campo per la rinuncia.