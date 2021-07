Sorrento, lunedì 19 luglio, una partita per la legalità

Sorrento, una partita per la legalità.

Avrà corso domani, lunedì 19 luglio, a partire dalle ore 19, allo Stadio Comunale di Sorrento, il torneo intitolato “una partita per la legalità” che, organizzato dal Commissariato di PS Sorrento e dall’ASD Sorrento Calcio 1945, segue ad una settimana di distanza, la parallela kermesse, organizzata dal SIULP – SIULP Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato, “una serata insieme per la legalità”.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Sorrento, vede scendere in campo una selezione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei magistrati e del foro di Torre Annunziata, e dell’ASD Sorrento Calcio 1945, che si sfideranno in due semifinali, le cui vincenti disputeranno la finale della prima edizione della “Partita per la Legalità”.

E’ questo l’ennesimo Evento che vuole mantenere vivo nell’opinione pubblica il prevalere della legalità in ogni suo aspetto, anche quello sportivo che rappresenta senza alcun dubbio un volano dalle indubbie capacità divulgative ed associative in tal senso.