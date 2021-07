Sorrento: le onorificenze a 10 cittadini che hanno contribuito all’evoluzione della città. Ce lo racconta Antonino Siniscalchi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Dieci cittadini che hanno contribuito con la loro opera imprenditoriale, artigianale, turistica e culturale all’evoluzione della città nel tempo, sono stati premiati, ieri mattina, nel corso di una cerimonia al teatro comunale Tasso, con l’onorificenza Sorrento Civica 2021. Un riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale, che si rinnova annualmente per quanti con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita della città, sotto il profilo culturale, imprenditoriale, scientifico e artistico. Premiati il costumista Giuseppe Tramontano, il cardiologo Costantino Astarita, il ristoratore Aldo D’Oria, la direttrice didattica Rosalinda Di Prisco, l’albergatore ultracentenario Salvatore Starita, l’operatore turistico Domenico Di Prisco, il docente Luigi Gargiulo, la cuoca delle scuole primarie sorrentine Angela Maria Erminione, il giardiniere Raffaele Esposito e l’imprenditore orafo Pasquale Esposito.

L’evento è stato preceduto dalla premiazione di 101 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si sono diplomati con il massimo dei voti. Al termine della manifestazione sono stati premiati anche 53 laureati che hanno conseguito il titolo accademico con il massimo dei voti. «Con questa iniziativa – ha spiegato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola – abbiamo voluto costruire un ponte ideale tra passato, presente e futuro per condensare la storia della nostra città in un’unica grande comunità in cammino. Un’occasione per consolidare l’obiettivo di rinascita del nostro territorio».