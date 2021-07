Sorrento, la “Ladra di Case” scappa lasciando l’abitazione incustodita ed in pessime condizioni: scritte offensive anche sui mobili della figlia della proprietaria. Vorrei anche mettervi a conoscenza circa l’esito della vicenda – ha scritto a noi di Positanonews la signora Simona Costanzo, la quale il mese scorso si era rivolta a noi per denunciare un episodio di furto di casa -. Nella serata di lunedì 14 giugno l’inquilina è letteralmente scappata lasciando la mia abitazione incustodita, con persiane e cancello aperto e portandosi via le chiavi. Poiché si era già resa irreperibile dal 26 di aprile (infatti aveva bloccato il mio numero e non rispondeva più alle email) sono venuta a conoscenza della cosa fortuitamente grazie all’impresa edile che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione alla terrazza dell’abitazione e che vedendo la casa vuota e abbandonata mi ha avvisata.

Leggi anche Riceviamo e Pubblichiamo Anche a Sorrento scoppia un episodio di Ladri di Case

Quando sono entrata in casa con alcuni testimoni non si può immaginare quello che vi ho trovato all’interno: spazzatura di ogni genere, avanzi di cibo nel lavandino e ovunque sulla cucina, decine di piatti, bicchieri, posate e pentolame sporco e incrostato di giorni e giorni. I rubinetti dei bagni erano rotti come altre cose e la casa sembrava non essere mai stata pulita per tutta la durata del contratto. L’inquilina aveva preso con se un gatto che aveva imbrattato di urina i divani e le poltrone e viveva con la figlia di 8 anni in condizioni igienico-sanitarie davvero deplorevoli. In vita mia penso di non aver mai visto una situazione tanto disgustosa.

Tuttavia, penso che la cosa più grave siano state le scritte offensive sparse un po’ ovunque anche sui mobili della stanza di mia figlia. La signora, non voglio immaginare sia stata la figlia, aveva anche realizzato dei disegni in cui venivo ritratta come un diavolo con forcone; questi disegni era accompagnati da scritte offensive nei miei confronti in italiano e inglese che testimoniano il grado di follia di questa donna.

Qualche giorno dopo mi sono recata presso la questura di Sorrento per sporgere denuncia anche se sono certa che non servirà a nulla!

In conclusione, per quanto mi riguarda ho perso parecchi mesi di affitto, sto ancora pagando le bollette per i consumi fatti dall’inquilina, ho dovuto spendere molto tempo e soldi per riportare la casa alle condizioni in cui l’avevo affittata, ho dovuto intraprendere una causa di sfratto….e posso ritenermi “fortunata” perché quantomeno è andata via sebbene devastando la casa!

E questa pseudo signora…cose le accadrà per il danno che mi ha procurato? Assolutamente NULLA! E questo perché la legge italiana glielo consente.

Situazioni del genere sono oramai all’ordine del giorno in tutta Italia e fino a quando la legge non cambierà noi persone per bene saremo vittime di questi delinquenti che vivono come parassiti impunemente alle spalle degli altri. E poi ci meravigliamo se i proprietari di casa preferiscono tenere le proprie case chiuse e sfitte!

Vi allego solo alcune immagini