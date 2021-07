Sorrento, installata fontanina a Casarlano e l’amministrazione ha pensato anche ai nostri amici a quattro zampe

Sorrento, Napoli. Va davvero un plauso all’amministrazione di Massimo Coppola per questa bellissima iniziativa che andrebbe estesa a tutta la Penisola Sorrentina. Intanto il recupero e la sistemazione di fontanine per l’acqua è un grande segno di civiltà, ma addirittura si è pensato anche ai cani, un gesto d’amore animalista che rende noto il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco , che è ispiratore di una rinnovata politica ambientale nella Città del Tasso

Continua l’impegno costante per l’ambiente e il decoro della nostra città. Collocata poche ore fa una nuova fontanina pubblica in piazzetta a Casarlano. Da notare sotto e’ presente anche una fontanina per dissetare i nostri amici a 4 zampe