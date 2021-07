Sorrento, il chimico Raffaele Attardi: “I contagi stanno aumentando in via esponenziale”

Sorrento. Il noto chimico Raffaele Attardi dichiara: « I contagi stanno aumentando in via esponenziale. Vediamo adesso che scusa portano avanti i novax per negare l’infezione e Stampa e Governanti e Cittadini irrispettoso delle norme di prudenza per negare il fatto che tutto è iniziato con gli eccessi della notte dei mondiali.

Per inciso la vaccinazione procede a rilento e in maniera sempre precaria. A prescindere dai novax: almeno per quanto mi riguarda, invece di anticipare la data della seconda dose, me l’hanno posticipata.

Io sono nato in un grande paese, dove chi sbaglia non paga le spese, dove chi grida più forte ha ragione, dove c’è il sole e c’è il mare blu».